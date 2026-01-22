Гатиятулин о Яшкине: «Я не говорил, что он не выполняет требования. Посчитали, что есть проблема в состоянии, поэтому дали паузу. Что касается публикаций про обмены – мне комментировать нечего»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о том, что Дмитрий Яшкин не попадает в состав.
Форвард не играет с 17 января. В нынешнем сезоне он набрал 25 (15+10) очков в 43 матчах.
– В чем заключаются требования к игрокам, которые сейчас не выполняет Дмитрий Яшкин? Это физическое состояние или игровые моменты на льду?
– Я не говорил, что он не выполняет требования. Понимаем статус Яшкина, что близится дедлайн, и информации в прессе возникает много.
В декабрьской паузе Дима приболел, практически не тренировался, это сказалось на физическом состоянии, поэтому мы давали ему паузу. В январе он провел три матча – одну дома, две в Хабаровске. Посчитали, что есть еще проблема в состоянии, поэтому дали еще одну паузу. Текущая ситуация выглядит так.
А что касается публикаций про обмены какие-то – мне комментировать здесь нечего, мы сконцентрированы на других вопросах, впереди уже следующая игра, к которой мы готовимся.
– То есть у Яшкина идет набор формы?
– Как и у всех ребят – мы смотрим сочетания, физическую форму. Придерживаемся своего принципа определения состава, – сказал Гатиятулин.