Гатиятулин о Яшкине: «Я не говорил, что он не выполняет требования. Посчитали, что есть проблема в состоянии, поэтому дали паузу. Что касается публикаций про обмены – мне комментировать нечего»

Гатиятулин высказался о том, что Яшкин не попадает в состав «Ак Барса».

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о том, что Дмитрий Яшкин не попадает в состав.

Форвард не играет с 17 января. В нынешнем сезоне он набрал 25 (15+10) очков в 43 матчах.

– В чем заключаются требования к игрокам, которые сейчас не выполняет Дмитрий Яшкин? Это физическое состояние или игровые моменты на льду?

– Я не говорил, что он не выполняет требования. Понимаем статус Яшкина, что близится дедлайн, и информации в прессе возникает много.

В декабрьской паузе Дима приболел, практически не тренировался, это сказалось на физическом состоянии, поэтому мы давали ему паузу. В январе он провел три матча – одну дома, две в Хабаровске. Посчитали, что есть еще проблема в состоянии, поэтому дали еще одну паузу. Текущая ситуация выглядит так.

А что касается публикаций про обмены какие-то – мне комментировать здесь нечего, мы сконцентрированы на других вопросах, впереди уже следующая игра, к которой мы готовимся.

– То есть у Яшкина идет набор формы?

– Как и у всех ребят – мы смотрим сочетания, физическую форму. Придерживаемся своего принципа определения состава, – сказал Гатиятулин .