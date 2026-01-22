Петухов перешел в «Сочи». Контракт – до 2027 года

Егор Петухов перешел в «Сочи».

Нападающий Егор Петухов перешел в «Сочи ».

Срок контракта с форвардом рассчитан на два сезона – до 31 мая 2027 года.

Вчера «Адмирал » расторг соглашение с Петуховым по соглашению сторон.

В текущем сезоне форвард набрал 9 (5+4) очков в 36 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «минус 9».