Петухов перешел в «Сочи». Контракт – до 2027 года
Егор Петухов перешел в «Сочи».
Нападающий Егор Петухов перешел в «Сочи».
Срок контракта с форвардом рассчитан на два сезона – до 31 мая 2027 года.
Вчера «Адмирал» расторг соглашение с Петуховым по соглашению сторон.
В текущем сезоне форвард набрал 9 (5+4) очков в 36 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при показателе полезности «минус 9».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости