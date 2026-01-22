Член совета ИИХФ Козиолс о продлении бана России: «Ничего в мире не поменялось. Сборные не играют по соображения безопасности»

Член совета ИИХФ Козиолс высказался о продлении недопуска России.

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс высказался о продлении отстранения российских спортсменов от турниров.

Совет ИИХФ считает , что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

«Никаких санкций нет. Есть соображения, которые связаны с безопасностью проведения чемпионатов мира. Как раз по этим соображения безопасности игроков и участников Россия и Беларусь не играют. Потому что ничего в мире не поменялось.

Мы вчера зачитывали большой доклад, где досконально описано, что и как. Но изменений в мире нет. Идет конфликт (формулировка изменена – Спортс”). Соображения безопасности для нас важны. Для ИИХФ очень важно сохранить целостность чемпионатов мира, чтобы они были проведены успешно», – сказал Козиолс.