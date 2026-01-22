  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о продлении бана России: «Дискриминация по национальному признаку, ущемление прав человека. В ИИХФ решения принимают Финляндия и Швеция, они лоббируют свои интересы»
34

Ротенберг о продлении бана России: «Дискриминация по национальному признаку, ущемление прав человека. В ИИХФ решения принимают Финляндия и Швеция, они лоббируют свои интересы»

Роман Ротенберг высказался о продлении недопуска России на турниры.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал продление недопуска России на международные соревнования.

Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

– Какая ваша реакция на решение ИИХФ?

– Мы в России занимаемся развитием внутреннего хоккея. Это детский хоккей, организация и проведение международных турниров, как в декабре в Новосибирске. Это для нас самое важное, и на это мы можем влиять. А на решение ИИХФ мы повлиять не можем. Это отдельная юрисдикция, и решения там принимают федерации Финляндии, Швеции – они лоббируют свои интересы.

Они не допускают Россию по политическому аспекту. Но в первую очередь это нежелание делиться доходами. Они не хотят давать деньги. Да, это дискриминация по национальному признаку, это ущемление прав человека. Мы можем нанять адвокатов и юристов. Обязательно подадим апелляцию в CAS и будем добиваться через это направление, чтобы наши права были защищены.

Я уверен, мы добьемся своего, это временная ситуация. Пройдет время, и от управления ИИХФ уйдут люди, которые лоббируют только личные интересы и заинтересованы только в личных доходах. Мы говорим о федерациях Финляндии и Швеции. А у них других доходов и нет. Как только Россия заходит, то забирает все внимание.

Россия и Канада – две великие хоккейные державы. Без России нет международного хоккея. И не будет никогда. Россия – это сумасшедшие доходы для ИИХФ. Но сейчас чиновники международной федерации думают только о своем кармане.

А мы будем бороться дальше, развивая при этом наших детей и строя катки по стране. И эти ребята, когда вырастут, точно будут играть на чемпионатах мира и Олимпиадах. И эта ситуация их не коснется, – заявил Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoИИХФ
logoФХР
logoРоман Ротенберг
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМатч ТВ
logoКХЛ
Федерация хоккея Финляндии
Политика
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
деньги
Федерация хоккея Канады
logoCAS
logoолимпийский хоккейный турнир
детский хоккей
logoЧМ по хоккею
Федерация хоккея Швеции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ФХР обжалует решение ИИХФ о недопуске молодежных команд из России, заявил Дегтярев: «Ссылки на так называемые соображения безопасности несостоятельны»
22 января, 11:41
«Говенная Прибалтика возглавляет антироссийское лобби в руководстве ИИХФ. Печально, что за нас некому заступиться». Майоров о продлении бана России
22 января, 10:40
Глава ИИХФ Тардиф о продлении бана России и Беларуси: «Все будут счастливы, когда они вернутся в семью. Это произойдет, когда завершится конфликт»
22 января, 09:28
Главные новости
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Рейнджерс» победили «Бостон», «Филадельфия» проиграла «Айлендерс», «Эдмонтон» забил 7 голов «Анахайму»
33 минуты назад
Шабанов против «Филадельфии» за 14:51 на льду: 0 очков, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 хитов, 0 перехватов, 0 потерь, 0 штрафа. Форвард сыграл в 1-м звене «Айлендерс»
сегодня, 03:57
Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами
сегодня, 03:30Видео
Василевский сделал шатаут и стал 1-й звездой матча с «Ютой», отразив 28 бросков. У вратаря «Тампы» 23 победы в 33 играх сезона
сегодня, 02:56
Сорокин сыграл на ноль в 6-й раз в сезоне – лидер НХЛ по этому показателю. Вратарь «Айлендерс» отразил 21 бросок в матче с «Филадельфией»
сегодня, 02:42
Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» – «Колорадо»
сегодня, 02:14Видео
Первый россиянин, выигравший Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 22:00Тесты и игры
Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»
вчера, 21:50
Десятков про штраф за неспортивное поведение: «Арбитры принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано»
вчера, 21:27
Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Анахайм» проиграл впервые за 8 матчей – 4:7 от «Эдмонтона». Гранлунд и Экхольм сделали хет-трики
8 минут назад
«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей. Команда Купера лидирует в таблице Востока
23 минуты назад
«Рейнджерс» обменяли Соуси в «Айлендерс» на выбор в 3-м раунде драфта. Защитник набрал 8 очков в 46 матчах сезона
43 минуты назад
У Цыплакова передача в матче с «Филадельфией» – он прервал серию из 20 игр без очков. Форвард «Айлендерс» набрал 1+1 в 27 матчах сезона
сегодня, 03:45
Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном» за 24:15 на льду. Форвард «Рейнджерс» набрал 57 очков в 52 играх сезона
сегодня, 03:15
«Лос-Анджелес» продлил контракт с Уордом на два года и 1,75 млн долларов. Форвард набрал 4 очка в 9 матчах сезона
сегодня, 02:30
Тренер «Шанхая» Лав о 6:2 с «Сочи»: «Понравилась отдача ребят. Хорошая командная игра»
сегодня, 01:55
Вячеслав Козлов после 3:1 с «Ладой»: «Три раза переписывал состав на матч. После тренировки у некоторых игроков «Динамо» была температура»
сегодня, 01:42
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:6 с «Шанхаем»: «Наделали ошибок, получили голы. Свои моменты не реализовали»
сегодня, 01:30
Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»
сегодня, 01:17