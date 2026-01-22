Ротенберг о продлении бана России: «Дискриминация по национальному признаку, ущемление прав человека. В ИИХФ решения принимают Финляндия и Швеция, они лоббируют свои интересы»

Роман Ротенберг высказался о продлении недопуска России на турниры.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал продление недопуска России на международные соревнования.

Совет ИИХФ считает , что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

– Какая ваша реакция на решение ИИХФ?

– Мы в России занимаемся развитием внутреннего хоккея. Это детский хоккей, организация и проведение международных турниров, как в декабре в Новосибирске. Это для нас самое важное, и на это мы можем влиять. А на решение ИИХФ мы повлиять не можем. Это отдельная юрисдикция, и решения там принимают федерации Финляндии, Швеции – они лоббируют свои интересы.

Они не допускают Россию по политическому аспекту. Но в первую очередь это нежелание делиться доходами. Они не хотят давать деньги. Да, это дискриминация по национальному признаку, это ущемление прав человека. Мы можем нанять адвокатов и юристов. Обязательно подадим апелляцию в CAS и будем добиваться через это направление, чтобы наши права были защищены.

Я уверен, мы добьемся своего, это временная ситуация. Пройдет время, и от управления ИИХФ уйдут люди, которые лоббируют только личные интересы и заинтересованы только в личных доходах. Мы говорим о федерациях Финляндии и Швеции . А у них других доходов и нет. Как только Россия заходит, то забирает все внимание.

Россия и Канада – две великие хоккейные державы. Без России нет международного хоккея. И не будет никогда. Россия – это сумасшедшие доходы для ИИХФ. Но сейчас чиновники международной федерации думают только о своем кармане.

А мы будем бороться дальше, развивая при этом наших детей и строя катки по стране. И эти ребята, когда вырастут, точно будут играть на чемпионатах мира и Олимпиадах. И эта ситуация их не коснется, – заявил Ротенберг.