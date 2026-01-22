Митч Лав: «Овечкин – великолепный игрок. У него невероятный талант и навык забивать голы. То, как он находит шайбу, невероятно»

Митч Лав поделился мнением об Александре Овечкине.

Новый главный тренер «Шанхая » Митч Лав поделился мнением о нападающем «Вашингтона » Александре Овечкине .

Лав ранее входил в тренерский штаб «Кэпиталс». В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ .

«Овечкин – великолепный игрок. У него невероятный талант и навык забивать голы. То, как шайба находит его, как он находит шайбу, это невероятно.

Приятно смотреть, как команда помогала ему побить рекорд, как все его поддерживали, как он над этим работал. Это то, что я никогда не забуду. Рад быть частью этого, наблюдать это, быть в моменте. Рад, что у меня есть друг, ценю его отношение», – сказал Лав.