ИИХФ рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на турниры с сезона-2027/28

33

ИИХФ выступила с заявлением о статусе сборных России и Беларуси.

Совет ИИХФ выступил с заявлением о статусе сборных России и Беларуси.

Команды отстранены от турниров с 2022 года.

ИИХФ сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28

«По итогам последнего заседания и на основе детальной оценки рисков Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских национальных и клубных команд к участию в чемпионатах сезона-2026/27 пока небезопасно, поскольку текущая ситуация с безопасностью не позволяет обеспечить необходимые условия для организации турниров, гарантирующих безопасность всех участников.

Однако Совет ИИХФ изучил рекомендации МОК и рассмотрит вопрос о возвращении молодых игроков (до 18 лет) из российских и белорусских национальных и клубных команд к участию в чемпионатах сезона-2027/28. Рассмотрение этого вопроса по-прежнему будет зависеть от оценки ситуации с безопасностью.

Если эти риски в достаточной степени снизятся в ближайшие месяцы, ИИХФ будет сотрудничать с соответствующими национальными федерациями для поддержки возможного возвращения на молодежный уровень.

Поскольку безопасность всех участников и надлежащая организация каждого мероприятия остаются первостепенной задачей, ИИХФ должна обеспечить соблюдение этих требований на каждом турнире. ИИХФ продолжит внимательно следить за развитием ситуации и проводить постоянный анализ рисков для безопасности», – говорится в заявлении организации.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ИИХФ
