ФХР обжалует решение ИИХФ о недопуске молодежных команд из России, заявил Дегтярев: «Ссылки на так называемые соображения безопасности несостоятельны»

ФХР обжалует решение ИИХФ о недопуске молодежных команд из России.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Федерация хоккея России обжалует решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске на международные туринры молодежных команд из России.

Ранее ИИХФ оставила в силе отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров «из соображений безопасности» . Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Федерация хоккея России при поддержке Олимпийского комитета России обжалует в Спортивном арбитражном суде решение Совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд из России вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета, который в декабре 2025 года прямо указал международным федерациям на недопустимость ограничений для юношеского спорта, включая командные дисциплины.

Ссылки IIHF на так называемые соображения безопасности несостоятельны. Подобная аргументация уже была предметом разбирательства в CAS в рамках иска против Международной федерации санного спорта, и суд признал ее необоснованной.

Юристы Олимпийского комитета России представили десятки примеров участия российских спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо инцидентов, а независимый швейцарский эксперт по правам человека подтвердил, что тотальный бан на участие противоречит всем существующим гуманитарным и правовым принципам в области прав человека и носит откровенно дискриминационный характер.

При этом ряд международных федераций, включая WCF, FEI, FIE, FIVB, WBSC, уже имплементировали рекомендации МОК. Мы последовательно будем защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях, процесс возвращения России в мировой спорт продолжится», – написал Дегтярев.