«Сибирь» обменяла Булавчука в «Адмирал» на денежную компенсацию
«Сибирь» обменяла Булавчука в «Адмирал».
«Сибирь» обменяла 22-летнего Оскара Булавчука в «Адмирал» на денежную компенсацию.
В этом сезоне форвард провел 16 матчей в FONBET КХЛ и набрал 1 (1+0) очко при полезности «минус 3». В Olimpbet ВХЛ на его счету 22 игры и 12 (7+5) баллов за «Динамо-Алтай».
«Благодарим Оскара за игру и желаем удачи!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости