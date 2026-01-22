«Сибирь» обменяла Булавчука в «Адмирал» на денежную компенсацию

«Сибирь» обменяла Булавчука в «Адмирал».

«Сибирь » обменяла 22-летнего Оскара Булавчука в «Адмирал » на денежную компенсацию.

В этом сезоне форвард провел 16 матчей в FONBET КХЛ и набрал 1 (1+0) очко при полезности «минус 3». В Olimpbet ВХЛ на его счету 22 игры и 12 (7+5) баллов за «Динамо-Алтай ».

«Благодарим Оскара за игру и желаем удачи!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири».

