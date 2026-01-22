Гендиректор «Шанхая» о Лаве: «Овечкин очень лестно отзывался о нем. Он сказал, что если возможно договориться, то надо обязательно это сделать»
Гендиректор «Шанхая» о Лаве: Овечкин очень лестно отзывался о нем.
Генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых прокомментировал информацию, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посоветовал клубу подписать контракт с тренером Митчем Лавом.
– Правда, что советовались с Овечкиным по поводу Лава?
– Овечкин очень лестно отзывался [о нем]. Характеристика была достаточно хорошая. Овечкин сказал: «Если есть возможность договориться, то это надо обязательно сделать», – сказал Белых.
Ранее Лав работал ассистентом главного тренера в «Кэпиталс».
Тренер «Шанхая» Лав прилетел в Россию: «Слышал о стране и об организации только позитивные отзывы. Очень рад быть здесь»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
