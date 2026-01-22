СКА выменял Коледова у «Адмирала» за денежную компенсацию

СКА выменял Павла Коледова у «Адмирала».

СКА выменял защитника Павла Коледова у «Адмирала ». Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, клуб из Владивостока получит денежную компенсацию.

31-летний хоккеист провел в текущем FONBET чемпионате КХЛ 43 матча и набрал 7 (3+4) очков при полезности «минус 8».

Ранее Коледов выступал за «Авангард», «Салават Юлаев», «Локомотив» и «Сочи». Всего на его счету 716 матчей в лиге с учетом плей-офф и 143 (42+101) очка.

Ларионов о СКА: «Хотим кое-какие вещи поменять. У нас есть еще несколько дней до дедлайна, попытаемся найти возможные варианты обменов»