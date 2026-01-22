ФХР оспорит решение ИИХФ о продлении недопуска России на международные соревнования («Матч ТВ»)

ФХР оспорит решение ИИХФ о недопуске России на международные соревнования.

Федерация хоккея России (ФХР) оспорит решение ИИХФ о продлении недопуска сборной России на международные соревнования, которое было принято 21 января.

«Будем оспаривать решение ИИХФ, по которому решено оставить без изменений вопрос недопуска сборной России к международным соревнованиям.

Позитивный опыт других федераций есть», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в ФХР .

Ранее МОК рекомендовал допустить юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

Юниорские сборные (U18) России и Беларуси не были допущены на чемпионат мира-2026.

