Моторыгин запросил обмен из «Динамо». Вратарь недоволен своей ролью в команде при Козлове («СЭ»)

Максим Моторыгин запросил обмен из «Динамо».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса , вратарь «Динамо » Максим Моторыгин запросил обмен из клуба.

Отмечается, что 23-летний голкипер недоволен своей ролью в команде при Вячеславе Козлове. В январе он провел только один матч из шести в FONBET чемпионате КХЛ .

Несколько клубов ранее обсуждали с бело-голубыми возможный переход Моторыгина, но получили отказ. Также за вратарем, контракт которого заканчивается в конце этого сезона, наблюдает «Ванкувер ».

В этом сезоне Моторыгин провел 22 матча (4 из них на ноль) и одержал 13 побед, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,38.