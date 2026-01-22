Моторыгин запросил обмен из «Динамо». Вратарь недоволен своей ролью в команде при Козлове («СЭ»)
Максим Моторыгин запросил обмен из «Динамо».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, вратарь «Динамо» Максим Моторыгин запросил обмен из клуба.
Отмечается, что 23-летний голкипер недоволен своей ролью в команде при Вячеславе Козлове. В январе он провел только один матч из шести в FONBET чемпионате КХЛ.
Несколько клубов ранее обсуждали с бело-голубыми возможный переход Моторыгина, но получили отказ. Также за вратарем, контракт которого заканчивается в конце этого сезона, наблюдает «Ванкувер».
В этом сезоне Моторыгин провел 22 матча (4 из них на ноль) и одержал 13 побед, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,38.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
