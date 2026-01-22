Радулов, Яковлев, Полтапов и Анас – капитаны команд на Матч звезд КХЛ-2026.

КХЛ представила капитанов команд на Матч звезд КХЛ-2026, который состоится в Екатеринбурге 7 и 8 февраля.

Капитаном KHL Urals Stars выбран защитник «Металлурга » Егор Яковлев , который примет участие в своем четвертом Матче звезд. В текущем сезоне на счету 34-летнего хоккеиста 25 (5+20) очков в 42 матчах.

Александр Радулов из «Локомотива » выбран капитаном команды российских звезд. В сезоне-2025/26 он набрал 39 (19+20) очков в 48 матчах. Это звездный уикэнд станет для 39-летнего форварда восьмым в карьере.

Капитаном KHL U23 Stars будет Прохор Полтапов из ЦСКА , 22-летний нападающий дебютирует на Матчах звезд. В текущем сезоне он является вторым бомбардиром армейцев с 30 (15+15) очками в 48 матчах.

Капитаном сборной легионеров стал Сэм Анас из минского «Динамо ». На его счету 57 (22+35) очков в 46 играх, он лучший бомбардир этого FONBET чемпионата КХЛ. Для 32-летнего Анаса Матч звезд станет вторым в карьере.