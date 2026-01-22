1

Радулов, Яковлев, Полтапов и Анас – капитаны команд на Матч звезд КХЛ-2026

Радулов, Яковлев, Полтапов и Анас – капитаны команд на Матч звезд КХЛ-2026.

КХЛ представила капитанов команд на Матч звезд КХЛ-2026, который состоится в Екатеринбурге 7 и 8 февраля.

Капитаном KHL Urals Stars выбран защитник «Металлурга» Егор Яковлев, который примет участие в своем четвертом Матче звезд. В текущем сезоне на счету 34-летнего хоккеиста 25 (5+20) очков в 42 матчах.

Александр Радулов из «Локомотива» выбран капитаном команды российских звезд. В сезоне-2025/26 он набрал 39 (19+20) очков в 48 матчах. Это звездный уикэнд станет для 39-летнего форварда восьмым в карьере.

Капитаном KHL U23 Stars будет Прохор Полтапов из ЦСКА, 22-летний нападающий дебютирует на Матчах звезд. В текущем сезоне он является вторым бомбардиром армейцев с 30 (15+15) очками в 48 матчах.

Капитаном сборной легионеров стал Сэм Анас из минского «Динамо». На его счету 57 (22+35) очков в 46 играх, он лучший бомбардир этого FONBET чемпионата КХЛ. Для 32-летнего Анаса Матч звезд станет вторым в карьере.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoМеталлург Мг
logoЕгор Яковлев
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoАлександр Радулов
logoПрохор Полтапов
logoСэм Анас
logoДинамо Минск
logoМатч звезд КХЛ
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
7 984 зрителя в среднем посещали матчи КХЛ за 4 стартовых месяца – это рекорд. Заполняемость арен – 80%, лучшая в истории
1 января, 16:28
Разин о Радулове: «Я не говорил, что он плохой хоккеист. Я сказал, что он не для нашей команды. Шипачеву находить роль в четвертом звене – только мучить. Моя речь была примерно про это»
31 декабря 2025, 08:49
Главные новости
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Рейнджерс» победили «Бостон», «Филадельфия» проиграла «Айлендерс», «Эдмонтон» забил 7 голов «Анахайму»
31 минуту назад
Шабанов против «Филадельфии» за 14:51 на льду: 0 очков, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 хитов, 0 перехватов, 0 потерь, 0 штрафа. Форвард сыграл в 1-м звене «Айлендерс»
59 минут назад
Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами
сегодня, 03:30Видео
Василевский сделал шатаут и стал 1-й звездой матча с «Ютой», отразив 28 бросков. У вратаря «Тампы» 23 победы в 33 играх сезона
сегодня, 02:56
Сорокин сыграл на ноль в 6-й раз в сезоне – лидер НХЛ по этому показателю. Вратарь «Айлендерс» отразил 21 бросок в матче с «Филадельфией»
сегодня, 02:42
Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» – «Колорадо»
сегодня, 02:14Видео
Первый россиянин, выигравший Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 22:00Тесты и игры
Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»
вчера, 21:50
Десятков про штраф за неспортивное поведение: «Арбитры принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано»
вчера, 21:27
Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Анахайм» проиграл впервые за 8 матчей – 4:7 от «Эдмонтона». Гранлунд и Экхольм сделали хет-трики
6 минут назад
«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей. Команда Купера лидирует в таблице Востока
21 минуту назад
«Рейнджерс» обменяли Соуси в «Айлендерс» на выбор в 3-м раунде драфта. Защитник набрал 8 очков в 46 матчах сезона
41 минуту назад
У Цыплакова передача в матче с «Филадельфией» – он прервал серию из 20 игр без очков. Форвард «Айлендерс» набрал 1+1 в 27 матчах сезона
сегодня, 03:45
Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном» за 24:15 на льду. Форвард «Рейнджерс» набрал 57 очков в 52 играх сезона
сегодня, 03:15
«Лос-Анджелес» продлил контракт с Уордом на два года и 1,75 млн долларов. Форвард набрал 4 очка в 9 матчах сезона
сегодня, 02:30
Тренер «Шанхая» Лав о 6:2 с «Сочи»: «Понравилась отдача ребят. Хорошая командная игра»
сегодня, 01:55
Вячеслав Козлов после 3:1 с «Ладой»: «Три раза переписывал состав на матч. После тренировки у некоторых игроков «Динамо» была температура»
сегодня, 01:42
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:6 с «Шанхаем»: «Наделали ошибок, получили голы. Свои моменты не реализовали»
сегодня, 01:30
Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»
сегодня, 01:17