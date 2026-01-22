  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Свищев о недопуске России U18 на ЮЧМ: «Странное и неспортивное решение ИИХФ. Все думали, что лед тронулся – федерация керлинга допустила юниоров без ограничений»
8

Депутат Свищев о недопуске России U18 на ЮЧМ: «Странное и неспортивное решение ИИХФ. Все думали, что лед тронулся – федерация керлинга допустила юниоров без ограничений»

Депутат Свищев о недопуске России U18 на ЮЧМ: странное и неспортивное решение.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о недопуске юниорских сборных (U18) России и Беларуси на чемпионат мира-2026.

Ранее МОК рекомендовал допустить юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Все ожидали [допуска], тем более с оглядкой на решение федерации керлинга, которая допустила без каких‑либо ограничений юниорскую команду, и она будет выступать на ближайшем чемпионате мира.

Все думали, что лед тронулся, и хоккеисты последуют примеру своих товарищей по льду. Но все‑таки решили выдержать дополнительную паузу, которая не соответствует ни рекомендациям МОК, ни здравому смыслу. Очень странное решение, неспортивное, непрофессиональное.

Мне кажется, прежде всего это связано с тем, что ИИХФ максимально зависима от спонсоров. Чемпионаты мира и другие турниры, которые проходят с федерацией, очень дорогие, и их проведение невозможно без вливания спонсорских денег.

Со спонсорами сейчас проблематично. Они боятся санкций за участие и поддержку видов спорта, где активно будут присутствовать [россияне]. Мы понимаем, что россияне не планируют возвращаться и быть аутсайдерами, все‑таки будут лидерами любого чемпионата и турнира. Поэтому, я думаю, проблема прежде всего в этом. Другого объяснения я найти не могу.

Здравого смысла нет вообще никакого в решении», – сказал Свищев.

ИИХФ оставила в силе отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров «из соображений безопасности» (The Athletic)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Свищев
logoсборная России U18
logoМОК
logoЧМ по хоккею юниорский
logoИИХФ
logoКХЛ
Политика
бизнес
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о словах Гашека про ЧМ-2026 в США: «Он живет по принципу «А Баба-яга против». Выступал против России, Овечкина, это был словесный понос. Поднимает визг на ровном месте»
12 января, 15:39
Бирюков надеется на скорое возвращение России: «Сборная – вершина российского хоккея. Участие в ЧМ показывает, на каком мы уровне – это экзамен»
4 января, 19:23
Депутат Терюшков о бане России: «Курс недружественных стран требует поражения России. До урегулирования конфликта с Украиной возвращения не будет»
4 января, 15:58
Главные новости
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Рейнджерс» победили «Бостон», «Филадельфия» проиграла «Айлендерс», «Эдмонтон» забил 7 голов «Анахайму»
31 минуту назад
Шабанов против «Филадельфии» за 14:51 на льду: 0 очков, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 хитов, 0 перехватов, 0 потерь, 0 штрафа. Форвард сыграл в 1-м звене «Айлендерс»
59 минут назад
Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами
сегодня, 03:30Видео
Василевский сделал шатаут и стал 1-й звездой матча с «Ютой», отразив 28 бросков. У вратаря «Тампы» 23 победы в 33 играх сезона
сегодня, 02:56
Сорокин сыграл на ноль в 6-й раз в сезоне – лидер НХЛ по этому показателю. Вратарь «Айлендерс» отразил 21 бросок в матче с «Филадельфией»
сегодня, 02:42
Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» – «Колорадо»
сегодня, 02:14Видео
Первый россиянин, выигравший Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 22:00Тесты и игры
Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»
вчера, 21:50
Десятков про штраф за неспортивное поведение: «Арбитры принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано»
вчера, 21:27
Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Анахайм» проиграл впервые за 8 матчей – 4:7 от «Эдмонтона». Гранлунд и Экхольм сделали хет-трики
6 минут назад
«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей. Команда Купера лидирует в таблице Востока
21 минуту назад
«Рейнджерс» обменяли Соуси в «Айлендерс» на выбор в 3-м раунде драфта. Защитник набрал 8 очков в 46 матчах сезона
41 минуту назад
У Цыплакова передача в матче с «Филадельфией» – он прервал серию из 20 игр без очков. Форвард «Айлендерс» набрал 1+1 в 27 матчах сезона
сегодня, 03:45
Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном» за 24:15 на льду. Форвард «Рейнджерс» набрал 57 очков в 52 играх сезона
сегодня, 03:15
«Лос-Анджелес» продлил контракт с Уордом на два года и 1,75 млн долларов. Форвард набрал 4 очка в 9 матчах сезона
сегодня, 02:30
Тренер «Шанхая» Лав о 6:2 с «Сочи»: «Понравилась отдача ребят. Хорошая командная игра»
сегодня, 01:55
Вячеслав Козлов после 3:1 с «Ладой»: «Три раза переписывал состав на матч. После тренировки у некоторых игроков «Динамо» была температура»
сегодня, 01:42
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:6 с «Шанхаем»: «Наделали ошибок, получили голы. Свои моменты не реализовали»
сегодня, 01:30
Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»
сегодня, 01:17