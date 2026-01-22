Цыплаков не набрал очков в 20-й игре подряд. У форварда «Айлендерс» 1+0 в 26 матчах сезона

Максим Цыплаков из «Айлендерс» остался без очков в 20-й игре НХЛ подряд.

Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (1:4) и продлил серию игр без набранных очков до 20.

Против «Кракен» 27-летний форвард провел на льду 9:14 (наименьший показатель в команде), нанес один бросок в створ, сделал один силовой прием и выиграл одно выбрасывание из одного.

В текущем сезоне Цыплаков набрал 1 (1+0) очко в 26 матчах при полезности «минус 10» и среднем игровом времени 9:37.

