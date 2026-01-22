Шабанов остался без очков в 6-й игре подряд. У форварда «Айлендерс» два броска за 13:23 с «Сиэтлом»

Максим Шабанов из «Айлендерс» остался без очков в шестой игре подряд.

Нападающий «Айлендерс » Максим Шабанов не набрал очки в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом » (1:4) и продлил нерезультативную серию до 6 игр.

25-летний форвард провел на льду 13:23, нанес два броска в створ и совершил одну потерю, закончив встречу с полезностью «0».

В этом сезоне на счету Шабанова 15 (4+11) очков в 36 матчей при показателе полезности «минус 4».