Шабанов остался без очков в 6-й игре подряд. У форварда «Айлендерс» два броска за 13:23 с «Сиэтлом»
Максим Шабанов из «Айлендерс» остался без очков в шестой игре подряд.
Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов не набрал очки в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (1:4) и продлил нерезультативную серию до 6 игр.
25-летний форвард провел на льду 13:23, нанес два броска в створ и совершил одну потерю, закончив встречу с полезностью «0».
В этом сезоне на счету Шабанова 15 (4+11) очков в 36 матчей при показателе полезности «минус 4».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
