Тренер «Шанхая» Лав прилетел в Россию: «Слышал о стране и об организации только позитивные отзывы. Очень рад быть здесь»

Тренер «Шанхая» Митч Лав прилетел в Россию.

Главный тренер «Шанхая » Митч Лав прилетел в Россию. Экс-тренер «Вашингтона» подписал контракт до конца сезона-2026/27.

«Я очень рад быть здесь. Я слышал только хорошие и позитивные отзывы об организации и о России. Я здесь впервые, так что очень взволнован.

Со временем сюда приедет моя жена, сейчас я с нетерпением жду начала работы. Хочу познакомиться с игроками, тренерским штабом и болельщиками.

Я получил много информации от генерального менеджера и руководства клуба. Я также знаком с некоторыми игроками по работе в АХЛ.

Перелет был долгим, так что у меня было достаточно времени, чтобы посмотреть пять последних матчей «Шанхая». Очевидны проблемы с реализацией: нам нужно зайти способ чаще забивать и побеждать.

Для меня очень важны межличностые отношения. В первую очередь хочу пообщаться с игроками индивидуально, а также со штабом, чтобы понять, что уже работает хорошо.

У меня есть свои идеи, но нужно быть осторожным. До конца регулярки осталось 22 игры, нельзя резко все менять», – сказал Лав.

Каменский про обвинения тренера «Шанхая» Лава в домашнем насилии: «Если его не признали виновным, значит он этого не делал, я так понимаю. Догадываться можно о чем угодно»