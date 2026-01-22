  • Спортс
11

Кросби обошел Лемье по очкам в гостевых матчах регулярок НХЛ – 785. Капитан «Питтсбурга» вышел на 8-е место в истории лиги

Кросби обошел Лемье по очкам в гостевых матчах регулярок НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1).

38-летний форвард обошел Марио Лемье и вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам в гостевых играх регулярок – 785 (301+484) баллов.

Его опережают только Александр Овечкин (809, «Вашингтон»), Марсель Дионн (811), Рон Фрэнсис (820), Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).

В этом сезоне на счету Кросби 56 (26+30) очков в 49 матчах при полезности «плюс 2».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
