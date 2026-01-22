  • Спортс
  Владимир Юрзинов: «Мы мало изучаем феномен «Металлурга» – команда придает новое звучание элементам советского хоккея. Это радует»
Владимир Юрзинов: «Мы мало изучаем феномен «Металлурга» – команда придает новое звучание элементам советского хоккея. Это радует»

Трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов поделился мнением о системе «Металлурга».

– Владимир Владимирович, что для себя отметили в КХЛ в Новом году?

– Считаю, что мы мало говорим и мало изучаем феномен «Металлурга». Сейчас время похожих команд, у которых мастерство – на удовлетворительном уровне и которые чередуют победы с поражениями. И вот на их фоне возвышается «Металлург», отрыв которого над преследователями – больше десяти очков. По современным меркам это очень солидно.

Но здесь дело даже не в результате. Голы, очки, секунды меня интересуют не в первую очередь. Как в свое время меня, как тренера, интересовала не столько серия из трех чемпионств родного московского «Динамо», сколько строительство базы в Новогорске. Ведь чемпионства приходят и уходят, а база остается – и на ней закладывается хоккейный фундамент страны, воспитываются новые поколения чемпионов страны и мира.

Вот и «Металлург» пошел по этому пути. В Магнитогорске создан хоккейный город – из «Металлурга», «Магнитки» и «Стальных Лисов». Говорил о том, что важнейшим шагом стал запуск клуба ВХЛ – и теперь многие выпускники «Магнитки» выходят на первые роли в «Металлурге».

В свое время именно системой мы шли вперед с «Динамо». Потом законодателем моды стал хоккейный город СКА. Теперь впереди всех – Магнитогорск.

Мне очень нравится сам хоккей «Металлурга». Сейчас в КХЛ идет дрейф в сторону упрощений и силовой игры. Магнитогорск не следует в этом фарватере, Разин и его штаб стараются сохранить элементы советского хоккея, придать им новое звучание. Это радует.

Вообще считаю, что феномен нынешнего Магнитогорска нам нужно тщательно изучать на уровне КХЛ. И следовать ему, брать пример, – сказал Юрзинов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
