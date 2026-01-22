Мичков нанес 7 бросков в створ за 12:11 с «Ютой». Форвард «Филадельфии» остался без очков в 7 из 8 последних игр

Мичков нанес 7 бросков в створ в матче с «Ютой», но не забил.

Форвард «Филадельфии » Матвей Мичков нанес 7 бросков в створ в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:5 ОТ), но остался без результативных действий.

21-летний россиянин провел на льду 12:11, совершил один силовой прием, допустил одну потерю и выиграл одно вбрасывание из трех (33,3%).

В текущем сезоне на счету Мичкова 24 (10+14) очка в 48 играх при полезности «минус 7». В последних 8 играх – 1 гол и «минус 7».

Токкет об игре Мичкова: «Иногда он выглядит так, будто застрял в грязи. Ему нужно убегать от соперников, создавать дистанцию и лучше уходить от защитников в углах»