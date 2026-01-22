Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic, Маккенна – 2-й, Верхофф – 3-й, Смитс – 5-й, Шилов – 27-й, Морозов – 28-й
Ивар Стенберг занял первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Скотта Уилера.
Журналист The Athletic представил свою версию топ-64 драфта.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
3. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
4. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
5. з Альбертс Смитс («Юкурит»);
6. н Тайнэн Лоуренс («Маскегон»);
7. з Райан Лин («Ванкувер Джайэнтс»);
8. з Карсон Кэрелс («Принс Джордж»);
9. н Вигго Бьорк («Юргорден»);
10. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);
...27. н Егор Шилов («Викториявилль»);
...28. н Илья Морозов (университет Майами);
...36. н Лавр Гашилов («Автомобилист»);
...37. з Никита Щербаков («Салават Юлаев»);
...45. з Ярослав Федосеев («Трактор»);
...55. н Глеб Пугачев («Торпедо»).