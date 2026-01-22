  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic, Маккенна – 2-й, Верхофф – 3-й, Смитс – 5-й, Шилов – 27-й, Морозов – 28-й
18

Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic, Маккенна – 2-й, Верхофф – 3-й, Смитс – 5-й, Шилов – 27-й, Морозов – 28-й

Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic.

Ивар Стенберг занял первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Скотта Уилера.

Журналист The Athletic представил свою версию топ-64 драфта.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);

3. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

4. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);

5. з Альбертс Смитс («Юкурит»);

6. н Тайнэн Лоуренс («Маскегон»);

7. з Райан Лин («Ванкувер Джайэнтс»);

8. з Карсон Кэрелс («Принс Джордж»);

9. н Вигго Бьорк («Юргорден»);

10. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);

...27. н Егор Шилов («Викториявилль»);

...28. н Илья Морозов (университет Майами);

...36. н Лавр Гашилов («Автомобилист»);

...37. з Никита Щербаков («Салават Юлаев»);

...45. з Ярослав Федосеев («Трактор»);

...55. н Глеб Пугачев («Торпедо»).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoФрелунда
logoГэвин Маккенна
logoРайан Линдгрен
logoЮргорден
logoАвтомобилист
logoИлья Морозов
logoСалават Юлаев
logoТрактор
logoГлеб Пугачев
logoТорпедо
рейтинги
logoНХЛ
Чейз Рид
logoНикита Щербаков
logoКХЛ
Су Грейхаундс
logoЯрослав Федосеев
Ивар Стенберг
Ванкувер Джайэнтс
Драфт НХЛ
Китон Верхофф
Альбертс Смитс
NCAA
logoюниорская лига Онтарио
logoЗападная хоккейная лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Рейнджерс» победили «Бостон», «Филадельфия» проиграла «Айлендерс», «Эдмонтон» забил 7 голов «Анахайму»
29 минут назад
Шабанов против «Филадельфии» за 14:51 на льду: 0 очков, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 хитов, 0 перехватов, 0 потерь, 0 штрафа. Форвард сыграл в 1-м звене «Айлендерс»
57 минут назад
Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами
сегодня, 03:30Видео
Василевский сделал шатаут и стал 1-й звездой матча с «Ютой», отразив 28 бросков. У вратаря «Тампы» 23 победы в 33 играх сезона
сегодня, 02:56
Сорокин сыграл на ноль в 6-й раз в сезоне – лидер НХЛ по этому показателю. Вратарь «Айлендерс» отразил 21 бросок в матче с «Филадельфией»
сегодня, 02:42
Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» – «Колорадо»
сегодня, 02:14Видео
Первый россиянин, выигравший Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 22:00Тесты и игры
Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»
вчера, 21:50
Десятков про штраф за неспортивное поведение: «Арбитры принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано»
вчера, 21:27
Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Анахайм» проиграл впервые за 8 матчей – 4:7 от «Эдмонтона». Гранлунд и Экхольм сделали хет-трики
4 минуты назад
«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей. Команда Купера лидирует в таблице Востока
19 минут назад
«Рейнджерс» обменяли Соуси в «Айлендерс» на выбор в 3-м раунде драфта. Защитник набрал 8 очков в 46 матчах сезона
39 минут назад
У Цыплакова передача в матче с «Филадельфией» – он прервал серию из 20 игр без очков. Форвард «Айлендерс» набрал 1+1 в 27 матчах сезона
сегодня, 03:45
Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном» за 24:15 на льду. Форвард «Рейнджерс» набрал 57 очков в 52 играх сезона
сегодня, 03:15
«Лос-Анджелес» продлил контракт с Уордом на два года и 1,75 млн долларов. Форвард набрал 4 очка в 9 матчах сезона
сегодня, 02:30
Тренер «Шанхая» Лав о 6:2 с «Сочи»: «Понравилась отдача ребят. Хорошая командная игра»
сегодня, 01:55
Вячеслав Козлов после 3:1 с «Ладой»: «Три раза переписывал состав на матч. После тренировки у некоторых игроков «Динамо» была температура»
сегодня, 01:42
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:6 с «Шанхаем»: «Наделали ошибок, получили голы. Свои моменты не реализовали»
сегодня, 01:30
Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»
сегодня, 01:17