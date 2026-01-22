Петухов подпишет контракт с «Сочи». Экс-форвард «Адмирала» набрал 42 очка в 67 играх прошлого сезона КХЛ (Артур Хайруллин)

Петухов подпишет контракт с «Сочи».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, нападающий Егор Петухов подпишет контракт с «Сочи ».

Ранее 31-летний хоккеист расторг соглашение с «Адмиралом» по соглашению сторон. В этом FONBET чемпионате КХЛ на его счету 9 (5+4) очков в 36 матчах при полезности «минус 9».

Отметим, что в прошлом сезоне Петухов набрал 42 (24+18) очка за 67 игр в регулярном чемпионате, а также 1+1 в 6 матчах Кубка Гагарина.