Петухов подпишет контракт с «Сочи». Экс-форвард «Адмирала» набрал 42 очка в 67 играх прошлого сезона КХЛ (Артур Хайруллин)
Петухов подпишет контракт с «Сочи».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, нападающий Егор Петухов подпишет контракт с «Сочи».
Ранее 31-летний хоккеист расторг соглашение с «Адмиралом» по соглашению сторон. В этом FONBET чемпионате КХЛ на его счету 9 (5+4) очков в 36 матчах при полезности «минус 9».
Отметим, что в прошлом сезоне Петухов набрал 42 (24+18) очка за 67 игр в регулярном чемпионате, а также 1+1 в 6 матчах Кубка Гагарина.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости