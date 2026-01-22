Федоров о белых коньках: «Я получил за них столько ударов клюшкой, вы же помните хоккей 90-х. Я был суеверен – верил, что с длинными волосами забью 56 голов за сезон»

Федоров о белых коньках: я получил за них столько ударов клюшкой.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Детройта » Сергей Федоров рассказал о своих белых коньках в НХЛ.

«На самом деле, когда в 20 лет я приехал в НХЛ, то был очень рад, очень счастлив всему. И был еще более рад, когда меня тепло встретили. А все остальное, стиль, машины, все, о чем писали – это несущественные детали, они были не важны для меня.

Это агент нашел мне контракт с Nike. Мне нравились длинные волосы. Я был суеверен, верил, что могу забить 56 голов за сезон, если у меня будут длинные волосы. Играть с короткой прической я не любил. Ничего такого специально я не планировал. Я же не актер.

А белые коньки… Да я столько за них получил, а? Столько ударов клюшкой! Вы же помните, какой была игра в 90-х.

В команде меня поддерживали, несмотря на все разговоры вокруг. Там читали всякое – «Феррари», не «Феррари», но видели мое отношение к работе. Я пахал на льду, пахал в зале, пахал во время игры. Может, со стороны это выглядело так, будто мне давалось все легко, что я не проявлял старания, но я то знаю, что в каждом матче играл с большим желанием. И если кому-то казалось, что я не двигался в какой-то игре, значит, у меня были проблемы со здоровьем.

Если мне что-то давалось легче, это все из-за тяжелой работы в зале. Это большой труд, чтобы подготовить себя, чтобы найти понимание с тренером, заслужить игровое время», – сказал Федоров в подкасте Spittin’ Chiclets.

