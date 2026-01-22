  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Федоров о белых коньках: «Я получил за них столько ударов клюшкой, вы же помните хоккей 90-х. Я был суеверен – верил, что с длинными волосами забью 56 голов за сезон»
6

Федоров о белых коньках: «Я получил за них столько ударов клюшкой, вы же помните хоккей 90-х. Я был суеверен – верил, что с длинными волосами забью 56 голов за сезон»

Федоров о белых коньках: я получил за них столько ударов клюшкой.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров рассказал о своих белых коньках в НХЛ.

«На самом деле, когда в 20 лет я приехал в НХЛ, то был очень рад, очень счастлив всему. И был еще более рад, когда меня тепло встретили. А все остальное, стиль, машины, все, о чем писали – это несущественные детали, они были не важны для меня.

Это агент нашел мне контракт с Nike. Мне нравились длинные волосы. Я был суеверен, верил, что могу забить 56 голов за сезон, если у меня будут длинные волосы. Играть с короткой прической я не любил. Ничего такого специально я не планировал. Я же не актер.

А белые коньки… Да я столько за них получил, а? Столько ударов клюшкой! Вы же помните, какой была игра в 90-х.

В команде меня поддерживали, несмотря на все разговоры вокруг. Там читали всякое – «Феррари», не «Феррари», но видели мое отношение к работе. Я пахал на льду, пахал в зале, пахал во время игры. Может, со стороны это выглядело так, будто мне давалось все легко, что я не проявлял старания, но я то знаю, что в каждом матче играл с большим желанием. И если кому-то казалось, что я не двигался в какой-то игре, значит, у меня были проблемы со здоровьем.

Если мне что-то давалось легче, это все из-за тяжелой работы в зале. Это большой труд, чтобы подготовить себя, чтобы найти понимание с тренером, заслужить игровое время», – сказал Федоров в подкасте Spittin’ Chiclets. 

«В ЦСКА на тренировках поднимали по 27 тонн железа». Сергей Федоров – в гостях у Биза и Уитни

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСергей Федоров
logoДетройт
logoNike
logoстиль
logoНХЛ
logoСпортс
автомобили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Федоров о чемпионате СССР: «Жили на базе с Могильным, 2 года просили: можно получить квартиру? Можно куплю машину родителям? Поняли, что не получим, что хотим, это было одной из причин побега»
21 января, 14:47
Сергей Федоров: «Детройт – мой дом, где бы я ни находился. Я чувствовал себя спокойно и дышал по-другому, каждый раз приземляясь здесь»
13 января, 09:51
Сергей Федоров: «Мой уход из «Детройта» – огромная ошибка. Это моя вина. Одно из преимуществ этой ситуации – встреча с женой»
13 января, 08:20
Главные новости
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Рейнджерс» победили «Бостон», «Филадельфия» проиграла «Айлендерс», «Эдмонтон» забил 7 голов «Анахайму»
29 минут назад
Шабанов против «Филадельфии» за 14:51 на льду: 0 очков, 0 бросков, 0 блок-шотов, 0 хитов, 0 перехватов, 0 потерь, 0 штрафа. Форвард сыграл в 1-м звене «Айлендерс»
57 минут назад
Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами
сегодня, 03:30Видео
Василевский сделал шатаут и стал 1-й звездой матча с «Ютой», отразив 28 бросков. У вратаря «Тампы» 23 победы в 33 играх сезона
сегодня, 02:56
Сорокин сыграл на ноль в 6-й раз в сезоне – лидер НХЛ по этому показателю. Вратарь «Айлендерс» отразил 21 бросок в матче с «Филадельфией»
сегодня, 02:42
Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» – «Колорадо»
сегодня, 02:14Видео
Первый россиянин, выигравший Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 22:00Тесты и игры
Генменеджер «Авангарда» об Афанасьеве: «Мы в контакте, он не против вернуться в КХЛ. Потому мы и получили эти права»
вчера, 21:50
Десятков про штраф за неспортивное поведение: «Арбитры принимают на себя разные слова, это их дело. На заборе тоже много что написано»
вчера, 21:27
Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Анахайм» проиграл впервые за 8 матчей – 4:7 от «Эдмонтона». Гранлунд и Экхольм сделали хет-трики
4 минуты назад
«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей. Команда Купера лидирует в таблице Востока
19 минут назад
«Рейнджерс» обменяли Соуси в «Айлендерс» на выбор в 3-м раунде драфта. Защитник набрал 8 очков в 46 матчах сезона
39 минут назад
У Цыплакова передача в матче с «Филадельфией» – он прервал серию из 20 игр без очков. Форвард «Айлендерс» набрал 1+1 в 27 матчах сезона
сегодня, 03:45
Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном» за 24:15 на льду. Форвард «Рейнджерс» набрал 57 очков в 52 играх сезона
сегодня, 03:15
«Лос-Анджелес» продлил контракт с Уордом на два года и 1,75 млн долларов. Форвард набрал 4 очка в 9 матчах сезона
сегодня, 02:30
Тренер «Шанхая» Лав о 6:2 с «Сочи»: «Понравилась отдача ребят. Хорошая командная игра»
сегодня, 01:55
Вячеслав Козлов после 3:1 с «Ладой»: «Три раза переписывал состав на матч. После тренировки у некоторых игроков «Динамо» была температура»
сегодня, 01:42
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:6 с «Шанхаем»: «Наделали ошибок, получили голы. Свои моменты не реализовали»
сегодня, 01:30
Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»
сегодня, 01:17