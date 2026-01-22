НХЛ введет запрет на обмены с 4 по 22 февраля из-за Олимпиады-2026 (Джон Шэннон)

НХЛ введет запрет на обмены с 4 по 22 февраля из-за Олимпиады-2026.

По информации инсайдера НХЛ Джон Шэннон, лига введет запрет на обмены во время паузы на Олимпиаду-2026. Мораторий продлится с 4 по 22 февраля.

Отметим , что командам запрещено проводить тренировки с 6 по 16 февраля, а матчи регулярного чемпионата возобновятся в ночь с 25 на 26 февраля.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля. Дедлайн обменов в НХЛ назначен на 6 марта 2026 года.

