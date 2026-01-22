«Вегас» продает 10% франшизы за 200 млн долларов. Другие клубы НХЛ также могут продать небольшие доли (Дэвид Паньотта)

«Вегас» продает 10% акций клуба за 200 млн долларов.

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, «Вегас » выставил на продажу 10% франшизы за 200 млн долларов.

Отмечается, что другие клубы НХЛ также рассматривают возможность продажи небольших долей на фоне бурного роста общей стоимости франшиз.

Ранее Forbes оценил «Голден Найтс» в 2,2 млрд долларов с годовым приростом стоимости актива в 19%.

Стоимость «Питтсбурга» оценивается в 1,7 млрд долларов. Fenway Sports Group, приобревший команду за 900 млн, продал клуб группе Hoffmann Family