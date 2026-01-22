СКА договорился об обмене Коледова из «Адмирала» (Артур Хайруллин)

СКА договорился об обмене Коледова из «Адмирала».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА договорился об обмене защитника Павла Коледова из «Адмирала ».

31-летний хоккеист провел в текущем FONBET чемпионате КХЛ 43 матча и набрал 7 (3+4) очков при полезности «минус 8».

Ранее Коледов выступал за «Авангард», «Салават Юлаев», «Локомотив» и «Сочи».

Ларионов о СКА: «Хотим кое-какие вещи поменять. У нас есть еще несколько дней до дедлайна, попытаемся найти возможные варианты обменов»