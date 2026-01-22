Задоров о Кучерове: «Один из лучших российских хоккеистов в истории. Он играл на Кубке мира, но ни разу не участвовал в Олимпиаде»
Защитник «Бостона» Никита Задоров поделился мнением о Никите Кучерове. Форвард «Тампы» сыграл на Кубке мира-2016 и на двух чемпионатах мира (2017, 2019) за сборную России.
«Кучеров играл на Кубке мира, но ни разу не участвовал в Олимпийских играх.
Когда он завершит карьеру, то будет считаться одним из лучших российских игроков в истории хоккея. Никита входит в число претендентов на это звание», – сказал Задоров в интервью ESPN.
