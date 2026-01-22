Задоров о Кучерове: «Один из лучших российских хоккеистов в истории. Он играл на Кубке мира, но ни разу не участвовал в Олимпиаде»

Задоров о Кучерове: один из лучших российских хоккеистов в истории.

Защитник «Бостона » Никита Задоров поделился мнением о Никите Кучерове . Форвард «Тампы » сыграл на Кубке мира-2016 и на двух чемпионатах мира (2017, 2019) за сборную России.

«Кучеров играл на Кубке мира, но ни разу не участвовал в Олимпийских играх.

Когда он завершит карьеру, то будет считаться одним из лучших российских игроков в истории хоккея. Никита входит в число претендентов на это звание», – сказал Задоров в интервью ESPN.

