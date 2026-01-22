«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ. Уилсон вернулся в состав после травмы

«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ.

«Вашингтон » отправил 21-летнего нападающего Ивана Мирошниченко в АХЛ.

Российский хоккеист провел 4 матча за «Кэпиталс» в этом регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 10:27.

В составе «Херши» у него 16 (6+10) очков в 20 матчах при полезности «минус 2».

Мирошниченко заменит Том Уилсон , который возвращается в основу «Вашингтона» после травмы. Форвард не участвовал в играх с 4 января. В этом сезоне на его счету 42 (22+20) очка в 41 матче при полезности «плюс 20».

«Вегас» – фаворит на обмен Панарина у букмекеров. «Вашингтон» – 2-й, «Монреаль» – 3-й