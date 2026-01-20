  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Салават» уступил «Авангарду», «Лада» обыграла «Барыс», «Спартак» победил «Шанхай» в гостях, «Автомобилист» был сильнее «Сибири»
КХЛ. «Салават» уступил «Авангарду», «Лада» обыграла «Барыс», «Спартак» победил «Шанхай» в гостях, «Автомобилист» был сильнее «Сибири»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Автомобилист» победил «Сибирь» (2:0), «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» (2:5), «Лада» выиграла у «Барыса» (2:0), «Спартак» одержал верх в гостевом матче с «Шанхаем» (3:1).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
