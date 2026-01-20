КХЛ. «Салават» уступил «Авангарду», «Лада» обыграла «Барыс», «Спартак» победил «Шанхай» в гостях, «Автомобилист» был сильнее «Сибири»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Автомобилист » победил «Сибирь » (2:0), «Салават Юлаев » уступил «Авангарду » (2:5), «Лада» выиграла у «Барыса » (2:0), «Спартак» одержал верх в гостевом матче с «Шанхаем» (3:1).

