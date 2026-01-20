Бобровский подрался с Недельковичем в матче «Флориды» и «Сан-Хосе». Вратарям дали по 7 минут штрафа, бой стал для обоих первым в НХЛ

Сергей Бобровский подрался с Алексом Недельковичем в игре «Флориды» и «Сан-Хосе».

Драка вратарей произошла в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Сан-Хосе» (1:4).

В третьем периоде за воротами «Шаркс» началась стычка. Вратарь калифорнийцев Алекс Неделькович вмешался в нее и атаковал форварда «Пантерс» Эвана Родригеса .

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в ответ на это приехал в зону «Сан-Хосе » и вступил в драку с Недельковичем. Вратари сорвали друг с друга маски и обменялись ударами, в итоге оба упали на лед.

Оба участника драки получили по 7 минут штрафа – по 5 за драку и по 2 за выход за пределы вратарской зоны.

И для 37-летнего Бобровского, и для 30-летнего Недельковича бой стал первым в НХЛ . Большинство посетителей портала HockeyFights отдали победу в драке вратарю «Сан-Хосе».

