  • Овечкин проводит 1541-й матч в регулярках НХЛ, он вышел на чистое 18-е место в истории. На 17-м – Бернс из «Колорадо» (1544)
Александр Овечкин проводит 1541-й матч за карьеру в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводит свой 1541-й матч за карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

«Кэпиталс» противостоят «Колорадо» (2:3, 2-й период).

Овечкин вышел на чистое 18-е место в истории лиги по числу проведенных матчей, обогнав Шейна Доуна и Джонни Бьюсика (оба – по 1540).

17-е место занимает Брент Бернс из «Колорадо» (1544), 16-е – Алекс Дельвеккио (1550), 15-е – Джером Игинла (1554), 14-е – Никлас Лидстрем (1564), 13-е – Рэй Бурк (1612), 12-е – Ларри Мерфи (1615), 11-е – Скотт Стивенс (1635).

В топ-10 входят Патрик Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733, рекордсмен среди европейцев), Рон Фрэнсис (1731), Джо Торнтон (1714), Здено Хара (1680), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
