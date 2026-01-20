Вячеслав Козлов об удалениях Комтуа: «У нас договоренность простая: если он будет продолжать это делать, я буду урезать его игровое время»
Вячеслав Козлов высказался об игре Максима Комтуа.
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об игре нападающего Максима Комтуа.
В понедельник «Динамо» обыграло «Северсталь» со счетом 5:4 в серии буллитов. В первом периоде Комтуа получил 5-минутный штраф за атаку в область головы и шеи.
– Ведете работу с Комтуа по поводу его постоянных удалений?
– Да, конечно, я с ним разговариваю. У нас договоренность простая: если он будет продолжать это делать, я буду урезать его игровое время.
Но сегодня это не было грубостью. В последнее время он нечасто удаляется, – сказал Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости