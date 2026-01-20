Свечников набрал 2+ очка за матч в 104-й раз в карьере и разделил с Бринд′Амором 6-е место в истории «Каролины» и «Хартфорда»

Андрей Свечников набрал не менее 2 очков за игру НХЛ в 104-й раз в карьере.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол и сделал передачу в матче против «Баффало» (2:1).

Форвард набрал не менее 2 очков за игру в 104-й раз в карьере.

Он повторил достижение Рода Бринд ′Амора, разделив с ним 6-е место в истории франшизы по числу таких матчей.

5-е место в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс» занимает Пэт Вербик (106), 4-е – Кевин Динин (132). На 3-м месте идет Себастьян Ахо (173), на 2-м – Эрик Стаал (186). Рекордсмен – Рон Фрэнсис (297).