Ларионов о СКА: «Хотим кое-какие вещи поменять. У нас есть еще несколько дней до дедлайна, попытаемся найти возможные варианты обменов»

Игорь Ларионов высказался о возможном усилении СКА.

В понедельник СКА уступил «Динамо» со счетом 3:4. Окно обменов в Фонбет Чемпионате КХЛ открыто до 25 января.

– Из-за ошибок, которые происходят в игре, планируете поработать на рынке?

– Вы задаете суперактуальный вопрос. Мы тоже об этом говорим каждый день. Хотим кое-какие вещи поменять, но не все так просто. Потому что, имея на горизонте двух-трех игроков, которых хочешь получить, по определенными причинам их не получаешь. Где-то из-за аппетита других команд.

У нас есть еще несколько дней до дедлайна. Попытаемся найти возможные варианты обменов. В этом плане, думаю, что-то получится.

Ожидаем появления Матвея Короткого. Может быть, со «Спартаком», но посмотрим.

– Вратарь Иванов заработал шесть штрафных минут. Что с ним случилось?

– Когда он получил первое удаление, сказал арбитру, что не видел игрока. Понятно, игра высоко поднятой клюшкой должна наказываться, но не 4 минутами. Не было намерения нанести травму. Правила, которые написаны, трактуются по-разному.

Последнее удаление, которое предопределило исход матча… Он хотел сыграть правильно. Видно, руки подкачал прилично, и шайба улетела на трибуны. Не будем журить его, – сказал Ларионов.