Козырев о 4:5 от «Динамо»: «Отрадно, что смогли зацепиться за матч, вытащили игру в концовке. Мы проявили характер и стали играть более комбинационно»
Андрей Козырев высказался о матче «Северстали» с «Динамо».
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче с московским «Динамо» (4:5 Б).
«Северсталь» отыгралась с 1:4 по ходу игры.
– Изначально у нас игра не получалось, а у соперника было много преимущества. Отрадно, что смогли зацепиться за матч, вытащили игру в концовке.
– Согласны с тем, что «Динамо» встало в третьем периоде?
– Я не стал бы говорить о сопернике, я даю оценку своей команде. Мы проявили характер и стали играть более комбинационно, – сказал Козырев.
«Северсталь» отыгралась с 1:4, но проиграла «Динамо» Москва по буллитам
