Козырев о 4:5 от «Динамо»: «Отрадно, что смогли зацепиться за матч, вытащили игру в концовке. Мы проявили характер и стали играть более комбинационно»

Андрей Козырев высказался о матче «Северстали» с «Динамо».

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался о матче с московским «Динамо» (4:5 Б).

«Северсталь» отыгралась с 1:4 по ходу игры.

– Изначально у нас игра не получалось, а у соперника было много преимущества. Отрадно, что смогли зацепиться за матч, вытащили игру в концовке.

– Согласны с тем, что «Динамо» встало в третьем периоде?

– Я не стал бы говорить о сопернике, я даю оценку своей команде. Мы проявили характер и стали играть более комбинационно, – сказал Козырев.

