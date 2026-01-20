Дмитрий Квартальнов: «Шипачев – значимая фигура для минского «Динамо», делает потрясающую игру. Он преодолел отметку в 1000 очков, сейчас у него мысли о команде»

Дмитрий Квартальнов высказался об игре Вадима Шипачева.

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов высказался об игре нападающего Вадима Шипачева .

Ранее Шипачев первым в истории преодолел отметку в 1000 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ. В матче против СКА (4:3) форвард забил гол.

– Шипачев стал играть по-другому после 1000 очков?

– Он мало бросает в большинстве. Сегодня забил хороший, важный гол. Вадим – значимая фигура для нашей команды. Делает потрясающую игру.

Такие люди, мастера добиваются своего и идут дальше. Он первый преодолел эту отметку, первым и будет в истории. Сейчас у него мысли уже о команде, – сказал Квартальнов.