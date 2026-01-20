Вячеслав Козлов об усилении «Динамо»: «Хотелось бы. В зависимости от того, кто и что попросит. Я даже не знаю, кого предлагают»
Вячеслав Козлов высказался о возможном усилении «Динамо».
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о возможном усилении команды до дедлайна.
«Хотелось бы. В зависимости от того, кто и что попросит. Я даже не знаю, кого предлагают.
Чем ближе будет дедлайн – тем больше будут предлагать. Будем надеяться на усиление», – сказал Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
