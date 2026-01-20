Ларионов про ошибки Плотникова и Педана: «Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все. Проще взять вину на себя, как тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться»

Игорь Ларионов высказался об ошибках в игре СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды в матче с минским «Динамо» (3:4).

– Были ошибки у Плотникова, Педана. Почему именно они не концентрируются до конца?

– Понятно, что вы смотрите игру внимательно. Очень сложно скрыть игру актера, когда говорим про сцену. Очень тяжело скрыть фальшь. Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все.

Может быть, это звучит банально. Наверное, проще взять вину на себя, как главный тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться. Ошибки – это человеческий фактор. Мне трудно найти ответ на этот вопрос.

Это команда, не индивидуальный вид спорта. Хочется, чтобы этих ошибок было меньше. Это влияет на мораль команды. Из такого психологического фактора тяжело вылезать.

Индивидуальные беседы проводишь с игроками и ожидаешь той реакции, тех вещей, которые молодые и опытные игроки должны выполнять. Не хотим никакого ставить в тиски, эта игра должна давать удовольствие.

Хочу оставить все внутри команды. Выносить это в поле журналистики, информационное поле я бы не хотел, – сказал Ларионов.