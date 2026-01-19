Хартли о нападении «Локомотива»: «Голов недостаточно, это оказывает давление при игре в обороне. В матче с «Торпедо» мы не справились в защите, допустили грубые ошибки»

Боб Хартли поделился мыслями об игре «Локомотива».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мыслями после поражения от «Торпедо» со счетом 1:3.

– Третье поражение в четырех матчах с «Торпедо» в этом сезоне. Есть ли что-то общее в этих неудачах?

– «Торпедо» – очень организованная команда, хорошо играет в обороне. Такой гандикап нельзя им давать. Мы создали достаточно голевых моментов. Но их вратарь Костин много выручал свою команду.

– Как улучшить игру в большинстве? Сегодня не реализовали ни одну из попыток. И почему вы так часто меняете спецбригады? Почему нет четких сочетаний?

– Сурин не играет из-за травмы, Каюмов отсутствует по личным причинам. Поэтому были перемены в сочетаниях.

Но если посмотреть в целом, мы были последовательными в выборе спецбригад. Эти два игрока – важная часть нашего большинства. Но ты не можешь ими забить. Их нет в составе. Поэтому нужно искать другие варианты. Как и в прошлом матче, мы создали много моментов. Но шайба не зашла.

– Ждать ли Каюмова в следующем матче? Когда вернется Сурин? Что с Красковским?

– Сурин к следующему матчу точно не вернется. По остальным игрокам открыт вопрос. Посмотрим по Каюмову, и завтра будем определяться с составом.

– Что вы скажете о третьей шайбе «Торпедо», когда Владимир Ткачев эффектно прошел через оборону «Локомотива», обыграв двух опытных защитников?

– Не думаю, что здесь надо что-то пояснять.

– Что скажете о стабильности «Локомотива» прямо сейчас? Вы чередуете победы с поражениями.

– Очень хороший вопрос. Если говорить о нашем нападении, то можно просто посмотреть на количество забитых шайб. Их недостаточно, и это оказывает большое давление на нас при игре в обороне. И сегодня мы не справились в защите, допустили очень грубые ошибки, которые привели к поражению.

– Правда ли, что к вам как помощник может приехать Майкл Пелино?

– Мы работаем над тем, чтобы добавить специалистов в тренерский штаб. Сейчас этот вопрос прорабатывается менеджментом клуба. Скоро мы узнаем новости, – сказал Хартли.