Квартальнов о «Динамо» Минск: «Команда строится, в Беларуси ажиотаж есть. Идет становление, шишки набиваем, 1-е место в конференции надо заслужить»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча «Динамо» Минск против СКА.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после матча против СКА (4:3).

Минчане забросили победную шайбу на отметке 59:30. На данный момент «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 63 очками в 46 матчах.

– Мы сыграли хорошую игру, дотерпели и тот последний гол заслужили. Хорошее большинство. Ребята молодцы.

– Предыдущие два матча проиграли СКА. Насколько по-другому готовились стилистически?

– Мы идем от матча к матчу. Всегда помнишь прошлое поражение, подмечаешь что-то. Новая игра – новая страница. Чуть состав другой был. Некоторые игроки отсутствовали. Много нюансов. Такие параллели сделать не могу.

Мы слабо ту игру сыграли, по движению проиграли, сегодня много бросали, были моменты. Доволен сегодняшней игрой.

– Как оцените игру Фукале при голе Голдобина?

– Заки – мастер, но где-то дырочку нашла шайба. Во втором и третьем голе должен был сыграть лучше. Но он много сэйвов подтащил, помог нам в других моментах.

– По потерянным очкам «Динамо» лидирует. Для вас принципиально выиграть конференцию?

– Первое место так далеко, еще долго играть, это все тонко. Команда строится. В Беларуси ажиотаж есть. Идет становление, шишки набиваем. Это просто так не будет. Первое место надо заслужить.

Команда другой стала – это факт. Так далеко забегать не будем, еще 20 игр, – сказал Квартальнов.

