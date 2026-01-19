Вячеслав Козлов о 5:4 с «Северсталью»: «Какую игру уже ведем в счете и не можем довести до конца. Молодцы, что выиграли по буллитам, потому что постоянно проигрывать… Ребята уже в отчаянии были»

Вячеслав Козлов высказался о победе «Динамо» в матче с «Северсталью».

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (5:4 Б).

Команда из Череповца отыгралась с 1:4 по ходу игры.

– Хорошо начали игру, повели по счету, контролировали до определенного момента. Какую игру уже мы ведем в счете и не можем довести до конца. Матч тяжело начался, мы достаточно грамотно играли, обороняться было тяжело, но повели.

Думаю, это психология. К сожалению, не смогли довести игру до победы (в основное время). Но молодцы, что выиграли по буллитам. Потому что постоянно проигрывать… Я вижу, что ребята уже в отчаянии были.

С утра попросил ребят абстрагироваться от того, сколько мы проиграли. Это всегда давит. Но через это нужно пройти и уметь играть под давлением. Надеюсь, что после этой игры мы будем становиться лучше. Такое преимущество мы не должны отдавать.

– «Северсталь» – самый удобный соперник «Динамо» в КХЛ?

– Они играют в хоккей и дают играть. С такими командами интересно играть, но важно правильно действовать в обороне.

– Комтуа стал злее после большого штрафа?

– Он всегда старается играть в тело, но здесь, наверное, попал в голову. Такое бывает, это не была грязь, это было случайно, – сказал Козлов.

«Северсталь» отыгралась с 1:4, но проиграла «Динамо» Москва по буллитам