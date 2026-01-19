  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о 3:4 от «Динамо» Минск: «Обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч. Остается только как можно быстрее это забыть, двигаться дальше. Это момент психологии»
2

Ларионов о 3:4 от «Динамо» Минск: «Обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч. Остается только как можно быстрее это забыть, двигаться дальше. Это момент психологии»

Игорь Ларионов высказался о поражении СКА от минского «Динамо».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от минского «Динамо» (3:4).

Минчане забросили победную шайбу на отметке 59:30.

– Скажу честно, есть такое выражение, когда проглатываешь горькую пилюлю, остается неприятный осадок. Но это часть игры, часть того роста, становления.

Очень обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч, который был очень интересный. Был характер.

Остается только как можно быстрее это забыть и не оставаться в прошлом, двигаться дальше. Это непросто, это момент психологии. Завтра будет новый день, он по-другому расставит акценты.

– Что с Филатовым?

– Приболел. Пока не с нами. Через пару дней вернется, – сказал Ларионов.

«Динамо» Минск выиграло 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:3 со СКА, Галиев сделал дубль, Анас набрал 0+3. Команда Квартальнова идет 2-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoВладимир Филатов
logoМатч ТВ
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Анас набрал очки в 11-м матче подряд, установив новый рекорд минского «Динамо». У него 5+14 на отрезке
19 января, 17:12
Губерниев о СКА: «Радует, когда Ларионов выигрывает с командой, потому что все началось ни шатко ни валко и так продолжается. Хотя есть проблески в игре»
19 января, 16:28
Губерниев о Ротенберге в КХЛ: «Он вернется, будет радовать нас не только на пресс-конференциях. Роман – неплохой методист, знает хоккей и влюблен в него»
19 января, 15:15
Главные новости
Генменеджер «Амура» о Коротких в «Спартаке»: «Трижды запрашивал обмен вместо того, чтобы работать с удвоенной самоотдачей. У нас не оставалось выбора»
14 минут назад
«Локомотив» переподписал контракт с Шалуновым на два года. Форвард получит 33 млн рублей до конца сезона, в двух последующих – 80 млн
41 минуту назад
«Спартак» выменял второго бомбардира «Амура» Коротких на Воробьева и Кузьмина. Игнат набрал 21 балл в 41 матче сезона КХЛ
54 минуты назад
Кожевников о показе ОИ-2026: «Жалко, что государство тратит деньги, где нас нет. За ерунду платить негодяям – итальянцам и федерациям, которые нас ненавидят. Странная вещь»
сегодня, 10:19
Фетисов о продлении бана России: «Опять издеваются над нами. Дают надежды, посылы, а потом под разными причинами продлевают отстранение»
сегодня, 10:07
Ларионов о молодежи СКА: «Ну выиграли бы 3:1 у «Спартака», сидели в обороне, поставили автобус – и было бы хорошо. Хотим, чтобы мальчишки забивали. Во главу угла – хоккей, дающий радость»
сегодня, 09:51
Макдэвид впервые в сезоне не набрал очки в двух матчах подряд. У него «минус 3» с «Нью-Джерси» и «Питтсбургом»
сегодня, 09:37
Евгений Малкин: «Никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Чувствую себя отлично. Я могу играть в следующем сезоне – хочется, чтобы все это увидели»
сегодня, 09:24
«Сан-Хосе» отправил Чернышова в АХЛ. Форвард набрал 11 очков в 15 матчах сезона НХЛ
сегодня, 09:11
Дмитрий Рябыкин: «Ларионов постоянно рекламирует НХЛ, но там 90% команд играет в хоккей, который показывает минское «Динамо» и который тренер СКА раскритиковал. Парадокс!»
сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Сан-Хосе» о Чернышове в АХЛ: «Последуют изменения в составе, возможно. Черни для развития важно играть. Он показал, что может быть важным хоккеистом»
25 минут назад
Заварухин о первых играх Спронга за «Автомобилист»: «Он должен понять философию команды, а не мы – его философию. Здесь командный вид спорта»
сегодня, 08:15
Стэмкос с 16-м хет-триком в регулярках, Гривс с 1-м шатаутом для «Коламбуса» в сезоне и Пастрняк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:58
Куинн Хьюз сделал 22 ассиста в первых 20 играх за «Миннесоту». Больше на таком отрезке в новом клубе было только у одного защитника в истории НХЛ – Коффи в «Питтсбурге»
сегодня, 07:46
«Коламбус» впервые в сезоне сыграл на ноль, Гривс отразил все 28 бросков в матче с «Далласом». У «Блю Джекетс» 4 победы в 5 играх при Боунессе
сегодня, 07:22
Йоси провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. Он 1-й игрок «Нэшвилла» с таким достижением и 2-й швейцарец в истории лиги
сегодня, 07:10
Стэмкос сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Оттавой». Только у Овечкина (33) и Пастрняка (19) их больше среди действующих игроков
сегодня, 06:40
Задоров обыграл Гертла и отдал пас Пастрняку на победный гол в матче с «Вегасом». У защитника «Бостона» 1+16 в 51 игре в сезоне
сегодня, 05:55Видео
Тарасов отразил 17 из 18 бросков в матче с «Виннипегом» и выиграл серию буллитов. Победа – 3-я подряд и 7-я в 16 играх в сезоне
сегодня, 03:55
Исаков после 7:2 с «Шанхаем»: «Торпедо» добавило в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах»
вчера, 20:47