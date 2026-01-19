Ларионов о 3:4 от «Динамо» Минск: «Обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч. Остается только как можно быстрее это забыть, двигаться дальше. Это момент психологии»

Игорь Ларионов высказался о поражении СКА от минского «Динамо».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от минского «Динамо» (3:4).

Минчане забросили победную шайбу на отметке 59:30.

– Скажу честно, есть такое выражение, когда проглатываешь горькую пилюлю, остается неприятный осадок. Но это часть игры, часть того роста, становления.

Очень обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч, который был очень интересный. Был характер.

Остается только как можно быстрее это забыть и не оставаться в прошлом, двигаться дальше. Это непросто, это момент психологии. Завтра будет новый день, он по-другому расставит акценты.

– Что с Филатовым?

– Приболел. Пока не с нами. Через пару дней вернется, – сказал Ларионов.

«Динамо» Минск выиграло 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:3 со СКА, Галиев сделал дубль, Анас набрал 0+3. Команда Квартальнова идет 2-й на Западе