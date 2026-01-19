Тейдж Томпсон с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Йоси с 2+5 – 2-я, Веймелка с 3 победами – 3-я
Тейдж Томпсон стал 1-й звездой недели в НХЛ.
В НХЛ подвели итоги минувшей игровой недели.
Первая звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, отметившийся 9 (3+6) очками в 4 играх.
Вторая звезда – защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, набравший 7 (2+5) баллов в 3 матчах недели.
Третья звезда – вратарь «Юты» Карел Веймелка, одержавший 3 победы в 3 играх. Он отразил 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,67.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
