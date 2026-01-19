Козырев о лидерстве «Северстали» на Западе: «Психологически это положительный момент. Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду»
Андрей Козырев высказался о положении «Северстали» в таблице.
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после поражения от «Динамо» (4:5 Б) высказался о положении клуба в таблице.
Команда Козырева идет 1-й на Западе с 64 баллами в 48 играх сезона.
– Сможем ли увидеть Пилипенко на льду на выезде?
– Не могу сказать.
– «Северсталь» – лидер Запада. Для вас это плюс?
– Там ситуация такая, что все меняется каждый день. Но психологически это положительный момент для команды.
Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду. Хорошо, что мы находимся на первом месте, – сказал Козырев.
