Козырев о лидерстве «Северстали» на Западе: «Психологически это положительный момент. Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду»

Андрей Козырев высказался о положении «Северстали» в таблице.

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев после поражения от «Динамо» (4:5 Б) высказался о положении клуба в таблице.

Команда Козырева идет 1-й на Западе с 64 баллами в 48 играх сезона.

– Сможем ли увидеть Пилипенко на льду на выезде?

– Не могу сказать.

– «Северсталь» – лидер Запада. Для вас это плюс?

– Там ситуация такая, что все меняется каждый день. Но психологически это положительный момент для команды.

Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду. Хорошо, что мы находимся на первом месте, – сказал Козырев.