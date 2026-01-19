  • Спортс
  Хартли об 1:3 от «Торпедо»: «Мы сами себе выстрелили в ногу, ни один из пропущенных голов не должен был случиться»
Хартли об 1:3 от «Торпедо»: «Мы сами себе выстрелили в ногу, ни один из пропущенных голов не должен был случиться»

Боб Хартли высказался матче «Локомотива» против «Торпедо».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после матча против «Торпедо» (1:3).

«У нас получился хороший второй период. Мы создали много голевых моментов в атаке. Забей хотя бы несколько из них, и это поменяло бы ход встречи.

Потом получились достаточно серийные грубые ошибки в конце периода, что привело к голам. В итоге получился такой результат.

Ни один из трех пропущенных голов не должен был случиться. Мы сами себе выстрелили в ногу», – сказал Хартли. 

«Торпедо» выиграло 4-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Локомотивом». Команда Исакова идет 4-й на Западе

