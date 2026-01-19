Хартли об 1:3 от «Торпедо»: «Мы сами себе выстрелили в ногу, ни один из пропущенных голов не должен был случиться»
Боб Хартли высказался матче «Локомотива» против «Торпедо».
«У нас получился хороший второй период. Мы создали много голевых моментов в атаке. Забей хотя бы несколько из них, и это поменяло бы ход встречи.
Потом получились достаточно серийные грубые ошибки в конце периода, что привело к голам. В итоге получился такой результат.
Ни один из трех пропущенных голов не должен был случиться. Мы сами себе выстрелили в ногу», – сказал Хартли.
«Торпедо» выиграло 4-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Локомотивом». Команда Исакова идет 4-й на Западе
