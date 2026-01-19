Исаков о 3:1 с «Локомотивом»: «Очень важный матч. У «Торпедо» были сложности, но сейчас начинаем набирать желаемый ход»

Алексей Исаков подвел итоги матча «Торпедо» с «Локомотивом».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после матча с «Локомотивом» (3:1).

– Очень важный для нас матч. Здорово, что победили на выезде. У нас были определенные сложности с игрой. Но сейчас команда начинает набирать желаемый ход.

Мы прекрасно понимаем: чтобы дальше играть на таком уровне, надо быть готовыми на 100 процентов.

– Вы дважды за пять дней обыграли «Локомотив». Чего ждали сейчас, после домашней победы со счетом 3:0?

– Мы готовились к тому, что после выездного поражения «Локомотив» очень агрессивно начнет матч. Тем более у нас статистика сильно отличается, и Ярославль очень сильно проводит именно первые периоды.

Очень серьезной задачей было справиться со стартовым натиском. А дальше – ввязаться в игру и действовать по ситуации.

– При счете 3:1 как вы хотели играть в третьем периоде?

– Самым важным для нас было не допускать своих ошибок, чтобы не давать шансов сопернику. Нужно было организовать построение в средней зоне и хорошо работать на выходе, – сказал Исаков.

«Торпедо» выиграло 4-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Локомотивом». Команда Исакова идет 4-й на Западе