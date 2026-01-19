«Северсталь» отыгралась с 1:4, но проиграла «Динамо» Москва по буллитам
«Динамо» Москва победило «Северсталь» по буллитам в матче КХЛ.
«Динамо» Москва обыграло «Северсталь» (5:4 Б) в игре Фонбет Чемпионате КХЛ.
Решающий буллит забросил Никита Гусев.
На данный момент «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 57 очками в 47 матчах.
«Северсталь» отыгралась с 1:4 по ходу матча. Команда тренера Андрея Козырева идет 1-й на Западе с 64 баллами в 48 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
