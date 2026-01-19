Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» забил в 3-й игре подряд, у него 42 очка в 50 матчах
Форвард «Каролины» Андрей Свечников забил 17-й гол в сезоне.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил 17-й гол в сезоне-2025/26.
Форвард забросил шайбу и сделал передачу в матче против «Баффало» (2:1, 3-й период).
Свечников забил в 3-й игре подряд. Всего на его счету теперь 42 (17+25) очка в 50 матчах сезона.
