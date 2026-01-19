Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» забил в 3-й игре подряд, у него 42 очка в 50 матчах

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забил 17-й гол в сезоне.

Форвард забросил шайбу и сделал передачу в матче против «Баффало » (2:1, 3-й период).

Свечников забил в 3-й игре подряд. Всего на его счету теперь 42 (17+25) очка в 50 матчах сезона.