«Динамо» Минск выиграло 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:3 со СКА, Галиев сделал дубль, Анас набрал 0+3. Команда Квартальнова идет 2-й на Западе

«Динамо» Минск выиграло 3 из 4 последних матчей в КХЛ.

«Динамо» Минск обыграло СКА (4:3) в игре Фонбет Чемпионате КХЛ.

В составе минского клуба голы забили Николас Мелош , Вадим Шипачев и Станислав Галиев , сделавший дубль. Сэм Анас отметился 3 передачами.

Это 3-я победа команды тренера Дмитрия Квартальнова в 4 последних матчах.

На данный момент «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 63 очками в 46 матчах.

СКА отыгрался с 0:2 по ходу матча. Команда тренера Игоря Ларионова идет 7-й на Западе с 53 баллами в 45 играх сезона.