«Ванкувер» обменял Шервуда в «Сан-Хосе» на Коула Клейтона и 2 драфт-пика

Нападающий Кифер Шервуд стал игроком «Сан-Хосе».

«Ванкувер» обменял форварда Кифера Шервуда в «Сан-Хосе».

Взамен «Кэнакс» получили защитника Коула Клейтона и выборы во втором раунде драфтов в 2026 и 2027 годах.

30-летний Шервуд провел 44 матча в нынешнем сезоне и набрал 23 (17+6) очка. Срок соглашения игрока с кэпхитом 1,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

25-летний Клейтон в этом сезоне провел 33 игры в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус 5».