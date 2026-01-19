«Ванкувер» обменял Шервуда в «Сан-Хосе» на Коула Клейтона и 2 драфт-пика
Нападающий Кифер Шервуд стал игроком «Сан-Хосе».
«Ванкувер» обменял форварда Кифера Шервуда в «Сан-Хосе».
Взамен «Кэнакс» получили защитника Коула Клейтона и выборы во втором раунде драфтов в 2026 и 2027 годах.
30-летний Шервуд провел 44 матча в нынешнем сезоне и набрал 23 (17+6) очка. Срок соглашения игрока с кэпхитом 1,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
25-летний Клейтон в этом сезоне провел 33 игры в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус 5».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ванкувера»
Последние новости